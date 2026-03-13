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Fotografía publicada en la cuenta oficial de X del Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia, que muestra al soldado francés Arnaud Frion, fallecido en un ataque con dron contra una base militar en la región de Erbil. Foto: EFE/Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia
Fotografía publicada en la cuenta oficial de X del Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia, que muestra al soldado francés Arnaud Frion, fallecido en un ataque con dron contra una base militar en la región de Erbil. Foto: EFE/Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Francia
Por Agencia EFE

Un dron modelo ‘Shaed’, de concepción iraní, provocó la muerte del soldado francés abatido este jueves en el Kurdistán iraquí, donde participaba en una misión antiterrorista, indicó este viernes en declaraciones a la prensa el jefe del batallón del que formaba parte el fallecido, con base en Varces, en el este de Francia.

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