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Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Ciudadanos iraníes pasan junto a una gran valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 20 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

La Unión Europea (UE) junto a sus socios en Oriente Medio pidieron este viernes tras un encuentro en Chipre que continúen las negociaciones para poner fin a la guerra en la región e instaron a reabrir el estrecho de Ormuz sin peajes y respetando la libertad de navegación.

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