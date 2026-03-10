La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este martes que Europa cometió un “error estratégico” al alejarse de la energía nuclear y anunció que el Ejecutivo comunitario movilizará 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras.

“Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones”, manifestó Von der Leyen en un discurso en la Cumbre sobre la Energía Nuclear organizada por Francia y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que se celebra hoy en París.

En ese marco, la conservadora alemana desveló las claves de una nueva estrategia europea para acelerar los pequeños reactores modulares (SMR) con el fin de poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030.

La nueva garantía financiera de 200 millones de euros busca reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono, dijo Von der Leyen, y precisó que esos fondos provendrán del Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

La estrategia, dijo Von der Leyen, incluye también la creación de entornos de pruebas regulatorios para probar tecnologías innovadoras y la colaboración con los Estados miembros para armonizar las normas y agilizar los procedimientos de autorización.

Bruselas también quiere fortalecer la cooperación industrial para desarrollar cadenas de valor europeas en el ámbito del combustible nuclear y tecnologías relacionadas.

Según Von der Leyen, la UE ya cuenta con importantes ventajas, como medio millón de trabajadores altamente cualificados en el sector nuclear y una posición de liderazgo en innovación relacionada con los reactores modulares.

“Tenemos ahora la ambición de progresar rápidamente y a gran escala para que Europa sea polo mundial de la energía nuclear de nueva generación”, subrayó Von der Leyen, que recordó que la actual guerra en Oriente Medio recuerda “con brutalidad” las vulnerabilidades de Europa con respecto a las energías fósiles.

Frente a la dependencia actual de las importaciones de combustibles fósiles, Von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local: la energía nuclear y las energías renovables.

En su opinión, esas dos fuentes podrían garantizar la independencia energética, la seguridad del suministro y la competitividad industrial del continente, siempre que se realicen más inversiones en redes eléctricas, capacidad de almacenamiento y flexibilidad del sistema energético, aseguró.

La política alemana aseguró que la cuestión de los precios de la electricidad “estructuralmente demasiado altos” se ha vuelto “crucial” para el futuro económico de la Unión Europea. En 1990 un tercio de la electricidad del bloque provenía de la energía nuclear y ahora es solo un 15 %, según dijo.

