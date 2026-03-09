El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jamenei, como sucesor de su padre, Alí Jamenei, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Kremlin.

”Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señala la felicitación de Putin, difundida por la Presidencia rusa.

El jefe del Kremlin reafirmó el apoyo ”inquebrantable” de Moscú a Teherán y la solidaridad con los ”amigos iraníes”.

Putin destacó que el mandato del hijo de Jamenei requiere “gran coraje y dedicación” cuando el país persa se enfrenta a una agresión armada.

”Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas”, agrega el telegrama.

Putin conversó el viernes por teléfono con su homólogo iraní, Maosud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Alí Jamenei, y miembros de su familia.

El pasado 1 de marzo Putin envió un telegrama con condolencias a Pezeshkian en el que calificó la muerte de Jameneí como una ”cínica violación” de todas las normas.

Al hablar con Pezeshkian, el líder ruso abogó por un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia.

Putin señaló que mantiene un contacto permanente con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

Pezeshkian, por su parte, agradeció la solidaridad de Rusia y ofreció a Putin información ”detallada” sobre la fase actual del conflicto.

Estados Unidos espera tener un control "total" del espacio aéreo de Irán en las próximas horas, afirmó el miércoles 4 de marzo la el gobierno de Donald Trump, en el quinto día de operaciones israelo-estadounidenses contra la república islámica. (AFP)

