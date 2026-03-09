Escuchar
El presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 5 de marzo de 2026. (EFE/EPA/PELAGIYA TIKHONOVA)
El presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 5 de marzo de 2026. (EFE/EPA/PELAGIYA TIKHONOVA)
/ PELAGIYA TIKHONOVA / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jamenei, como sucesor de su padre, Alí Jamenei, en el liderazgo del país, tras la muerte de este en el primer día de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó el Kremlin.

