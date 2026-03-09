Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Anchorage, Alaska. Foto: EFE/ Sergey Bobylev/ Sputnik / Kremlin Pool
Fotografía de archivo de una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Anchorage, Alaska. Foto: EFE/ Sergey Bobylev/ Sputnik / Kremlin Pool
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladimir Putin, planteó este lunes en conversación telefónica a su colega de EE.UU., Donald Trump, varias propuestas para un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.