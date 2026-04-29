El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, principalmente de la situación en Oriente Medio, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

“Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico”, declaró.

“Vladimir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación”, precisó.

Por su parte, Trump dijo que sostuvo una “excelente conversación” telefónica con Putin, con el que habló sobre las guerras en Irán y Ucrania, entre otros temas.

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