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El presidente estadounidense Donald Trump y su par de Rusia Vladimir Putin llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump y su par de Rusia Vladimir Putin llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
/ DREW ANGERER
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, principalmente de la situación en Oriente Medio, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

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