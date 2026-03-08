Escuchar
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Mariinsky, en Kiev, Ucrania, el 8 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ANDREW KRAVCHENKO)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio Mariinsky, en Kiev, Ucrania, el 8 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ANDREW KRAVCHENKO)
/ ANDREW KRAVCHENKO
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este domingo que la semana que viene llegarán a Oriente Medio expertos ucranianos en interceptación de drones, con la intención de prestar asistencia inmediata, al tiempo que mostró la disposición de Ucrania a contribuir al refuerzo de la defensa de Europa.

