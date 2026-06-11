Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una furgoneta dañada tras una noche de disturbios violentos en Antrim Road, en Newtownabbey, Irlanda del Norte, el 11 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Una furgoneta dañada tras una noche de disturbios violentos en Antrim Road, en Newtownabbey, Irlanda del Norte, el 11 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Por Agencia EFE

Doce policías resultaron heridos y otras 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte después de que un ciudadano sudanés acuchillara el lunes a un hombre en Belfast, informó este jueves el ministro británico de la provincia, el laborista Hilary Benn.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.