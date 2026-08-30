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Resumen

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Se ve a simpatizantes en la sede de Afram Island, una campaña que se opone a la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, en Reikiavik el 28 de agosto de 2026. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP
Se ve a simpatizantes en la sede de Afram Island, una campaña que se opone a la reanudación de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, en Reikiavik el 28 de agosto de 2026. Foto: HALLDOR KOLBEINS / AFP
/ HALLDOR KOLBEINS
Por Agencia AFP

Los islandeses rechazaron reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, según los resultados definitivos del referéndum publicados este domingo, un golpe para Bruselas, que veía con buenos ojos una eventual candidatura de la próspera isla del Atlántico Norte.

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