El Gobierno británico instó este sábado a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Malvinas a elegir su futuro, después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazase las medidas cautelares solicitadas por Buenos Aires para impedir la explotación de petróleo en aguas de las islas.

En un comunicado divulgado tras conocerse el dictamen de la corte de Hamburgo (Alemania), el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal general, Ellie Reeves, expresaron su satisfacción por la decisión del TIDM que -afirman- “respalda la sólida defensa jurídica y la estrategia del Reino Unido”.

El TIDM decidió por 18 votos a favor del rechazo y 3 en contra la petición del Gobierno argentino para que se impidieran los trabajos de explotación de crudo en Sea Lion, en aguas al noroeste de las islas Malvinas, cuya soberanía reclama Argentina.

En su nota, Miliband y Reeves señalan que Argentina intentó impedir que los habitantes de las islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero “fracasó en su intento”.

El Reino Unido, agregan, no tiene duda alguna sobre su soberanía respecto a las islas Malvinas, su soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, así como sobre “el derecho a la libre determinación de los habitantes de las islas”.

“Instamos ahora a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands (Malvinas) a determinar su propio futuro, y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce contra las islas”, puntualizan Miliband y Reeves en su breve nota.

El proyecto petrolífero de Sea Lion está a cargo de la empresa israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

Argentina, que reclama la soberanía de las islas desde 1833, optó por acudir al tribunal de Hamburgo debido a los perjuicios a los que se expondría el país si en marzo de 2027 comenzasen las perforaciones, porque supondría un “hecho consumado” con consecuencias “irreversibles”.

El presidente argentino, Javier Milei, calificó anteriormente de ilícitas las actividades de las petroleras e impuso sanciones económicas a personas y firmas involucradas en la exploración petrolera en torno a las islas.

Desde Argentina, se alertó sobre el impacto medioambiental que la explotación de crudo tendría para el lugar, con una fauna muy rica.

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Sin embargo, para los habitantes de las islas del Atlántico Sur, el ingreso de recursos es vital para su economía porque actualmente dependen en gran medida de la pesca.

Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto armado en 1982 después de que la entonces junta militar argentina ocupase las islas por la fuerza el 2 de abril de ese año, pero la guerra acabó con la victoria de los británicos el 14 de junio.

En marzo de 2013, los malvinenses celebraron un referéndum, en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de mantener al territorio bajo soberanía británica.

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