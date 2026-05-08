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El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani. (Foto de Adrian DENNIS / POOL / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani. (Foto de Adrian DENNIS / POOL / AFP)
/ ADRIAN DENNIS
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha recibido en Roma a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y ha defendido que “también Estados Unidos necesita a Europa”, tras las críticas del presidente Donald Trump a sus socios europeos.

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