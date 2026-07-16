00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Giovanni Paolo Accinni, abogado defensor de Giovanni Castellucci —exconsejero delegado de Autostrade per l'Italia—, hace declaraciones tras conocerse la sentencia de primera instancia por el derrumbe del puente Morandi. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Giovanni Paolo Accinni, abogado defensor de Giovanni Castellucci —exconsejero delegado de Autostrade per l'Italia—, hace declaraciones tras conocerse la sentencia de primera instancia por el derrumbe del puente Morandi. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Por Agencia EFE

El Tribunal de la ciudad italiana de Génova (noroeste) ha dictado este jueves la primera sentencia por el trágico derrumbe del puente Morandi en 2018, en el que murieron 43 personas, y ha condenado a un total de 32 responsables de su gestión y mantenimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.