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Resumen

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Fotografía que muestra una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca estrellada en un accidente que dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nasca (Perú). Foto: EFE/Victor Quilca/
Fotografía que muestra una avioneta que sobrevolaba sobre las Líneas de Nazca estrellada en un accidente que dejó trece personas fallecidas, entre ellos 11 turistas, este sábado, en la municipalidad provincial de Nasca (Perú). Foto: EFE/Victor Quilca/
Por Agencia EFE

El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó este domingo la muerte de siete connacionales en el accidente de una avioneta que se estrelló en Perú cuando sobrevolaba las famosas Líneas de Nasca y en el que también han fallecido dos españoles, dos alemanes y dos peruanos.

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