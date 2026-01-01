Italia confirma varios connacionales desaparecidos y heridos en incendio del bar suizo

Agentes de policía inspeccionan la zona donde se produjo un incendio en el bar y salón Le Constellation tras una explosión en la madrugada de la víspera de Año Nuevo, en Crans-Montana, Suiza, el 1 de enero de 2026 | Foto: EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Agentes de policía inspeccionan la zona donde se produjo un incendio en el bar y salón Le Constellation tras una explosión en la madrugada de la víspera de Año Nuevo, en Crans-Montana, Suiza, el 1 de enero de 2026 | Foto: EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Agencia EFE

El ministro del Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha avanzado este jueves que al menos 12 connacionales han resultado heridos en el en Nochevieja y que otros tantos siguen desaparecidos.

El ministro y vicepresidente del Gobierno ha cifrado entre 12 y 13 los italianos heridos localizados en varios hospitales suizos mientras que “otros tantos” siguen aún desaparecidos.

La situación es dramática y puede empeorar”, ha advertido en el canal informativo de la televisión pública RAI, subrayando la dificultad en la identificación de las personas implicadas.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha activado su Unidad de Crisis para asistir a los familiares de posibles víctimas en este bar, mientras la televisión pública difunde un número de teléfono en el que preguntar por su paradero o pedir asistencia.

Aunque las autoridades suizas aún no han ofrecido un balance, el Ministerio ha barajado la cifra de al menos 40 muertos en el incendio, en base a la información recibida de la policía cantonal.

El incendio se desató la pasada noche en un bar de la localidad suiza de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Nochevieja, y las autoridades helvéticas han confirmado por ahora “decenas de muertos” y en torno a un centenar de heridos.

Italia, fronteriza con Suiza a través de los Alpes, ha ofrecido la colaboración de la Protección Civil de las regiones norteñas de Val de Aosta y Lombardía, colindantes con las fronteras helvéticas, y sus hospitales para atender a los heridos.

En concreto, ya se ha preparado el hospital de grandes quemados de Niguarda, en Milán (norte), y próximamente recibirá a tres heridos italianos, adelantó Tajani.

El embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha afirmado que las pesquisas son todavía “muy preliminares” pero que “hay italianos de quienes sus familiares no tienen noticias”.

“Pero todavía no se puede hablar de desaparecidos”, precisó a la televisión pública RAI, avanzando que ha pedido a las autoridades suizas que le ofrezcan cuanto antes una lista de los heridos.

