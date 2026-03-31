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Avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en pista mientras personal militar realiza labores de mantenimiento y preparación bajo cielo despejado. Foto: BRUCE OMORI/EFE
Avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en pista mientras personal militar realiza labores de mantenimiento y preparación bajo cielo despejado. Foto: BRUCE OMORI/EFE
Por Agencia EFE

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, denegó a los Estados Unidos el uso de la base en Sigonella, en la isla de Sicilia, ya que se trataba de aviones que estaban implicados en la guerra en Irán, según informó este martes el diario “Corriere della Sera”.

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