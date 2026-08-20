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Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, localizaron el apartamento e identificaron al sospechoso. Foto: archivo GEC REFERENCIAL
Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, localizaron el apartamento e identificaron al sospechoso. Foto: archivo GEC REFERENCIAL
Por Agencia EFE

Un joven de 25 años de origen peruano ha sido detenido y enviado a prisión preventiva en Milán (norte de Italia) acusado de agredir sexualmente a una turista colombiana de 21 años, informaron este jueves los Carabineros (policía militarizada italiana).

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