icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Manifestantes vandalizan una tienda durante las protestas en Milán, Italia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Andrea Carrubba / Anadolu vía AFP).
Manifestantes vandalizan una tienda durante las protestas en Milán, Italia, el 18 de octubre de 2026. (Foto de Andrea Carrubba / Anadolu vía AFP).
/ ANDREA CARRUBBA
Por Agencia AFP

Italia se prepara este martes para movilizar 500 soldados en Milán tras los saqueos y enfrentamientos del fin de semana entre la policía y manifestantes, mientras algunas marcas de lujo han cerrado temporalmente sus tiendas en la ciudad.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.