Italia se prepara este martes para movilizar 500 soldados en Milán tras los saqueos y enfrentamientos del fin de semana entre la policía y manifestantes, mientras algunas marcas de lujo han cerrado temporalmente sus tiendas en la ciudad.

Está previsto que un consejo de ministros dé luz verde el martes al despliegue y apruebe poderes policiales para los militares, que apoyarán temporalmente a los agentes en la ciudad.

MIRA AQUÍ: España e Italia retirarán los controles fronterizos impuestos por la crisis migratoria de Ceuta

Cientos de manifestantes fueron detenidos durante dos días de disturbios en Milán, el sábado y el domingo, y decenas de agentes resultaron heridos.

Varias tiendas de la capital de la moda fueron saqueadas. Algunos comercios han permanecido cerrados, han retirado artículos de sus escaparates o han reforzado las medidas de seguridad. El sábado además se prevén nuevas protestas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, hizo una declaración a puerta cerrada al término de una cumbre de la Unión Europea en la sede de la UE en Bruselas el 16 de octubre de 2026. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP / NICOLAS TUCAT

El gobierno también estudia una ofensiva más amplia, que incluiría restricciones a las reuniones públicas, una flexibilización de las normas de detención para menores y sanciones más severas para sus padres.

El viceprimer ministro, Matteo Salvini, calificó los disturbios de “vergonzosos” y afirmó en la radio RTL 102.5 que el consejo de ministros anunciará una serie de “medidas inmediatas”, entre ellas el despliegue de tropas.

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, dijo el lunes que esperaba que el consejo aprobara disposiciones para el ejército “que le permitan actuar como las fuerzas del orden”.

La primera ministra, Giorgia Meloni, afirmó el sábado que los responsables de los actos violentos son “matones que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes”.

“Manifestarse es un derecho. Destruir nuestras ciudades no lo es”, escribió en X.

Estudiantes de secundaria y universitarios, agricultores y camioneros encabezan protestas en todo el país, principalmente contra el aumento del costo de la vida.

VIDEO RECOMENDADO