Italia: Hombre dispara a inmigrantes desde un auto deportivo

Un joven italiano sospechoso de abrir fuego desde un automóvil en Macerata, en el centro de Italia, fue detenido, informó la policía precisando que los heridos son extranjeros.



Medios locales reportaron que al menos seis inmigrantes fueron baleados por un hombre que conducía por la ciudad, ubicada a unos 200 kilómetros al este de Roma, y que disparó desde la ventana de su auto.



El hombre tenía una pistola, llevaba una bufanda tricolor y realizó el saludo fascista tras salir de su vehículo, según los medios italianos.



"Los heridos son de nacionalidad extranjera", indicó la policía en un tuit.



Cuatro de los heridos presentan heridas de gravedad, según los medios, que informaron de la presencia de varias personas "de color" entre las víctimas.

#Macerata, il video dell’arresto del «Patriota», un “italiano vicino agli ambienti di estrema destra [...] sceso dall'auto con una bandiera dell'Italia legata intorno al collo” (il Resto del Carlino)



(via @palmaget) pic.twitter.com/2dvSpeT7E2 — Poltronaggio (@poltronaggio) 3 de febrero de 2018

El diario Corriere della Sera publicó en su website que un hombre disparó desde su auto a dos jóvenes africanos poco después de las 11 a.m. hora local (05:00 a.m. en el Perú) del sábado, hiriendo a uno de ellos. Poco después, otros dos inmigrantes, incluyendo a una mujer, fueron baleados.



El tiroteo ocurrió a sólo días de que se descubrieran los restos despedazados de una mujer italiana de 18 años, Pamela Mastropietro, en dos maletas cerca de Macerata. Se arrestó a un inmigrante nigeriano de 29 años en relación con el crimen.



La policía descubrió el viernes en el domicilio del nigeriano ropa de la víctima así como un cuchillo con rastros de sangre.



La policía no estableció por el momento ninguna relación entre este tiroteo y la agresión muy mediatizada en los últimos dos días en Italia.



Sin embargo, políticos de extrema derecha están usando el caso de la adolescente Mastropietro para promover su mensaje contra los inmigrantes antes de las elecciones nacionales del 4 de marzo.



Fuente: AFP/Reuters