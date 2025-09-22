Retrasos en transporte y manifestaciones en toda Italia por huelga de sindicatos por Gaza

Varios sindicatos han organizado esta jornada de huelga de 24 horas a nivel nacional que está afectando al transporte público, las escuelas, las universidades y a los trabajadores portuarios, que han parado y salido a las calles para convertirse en “una marea” que “rompa con el estado terrorista de Israel”, según los organizadores.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Existe una imperiosa necesidad de detener las operaciones, protestar contra el genocidio en curso en Gaza, la complicidad del Gobierno de Giorgia Meloni con el Estado de Israel y detener la guerra y la carrera armamentística”, explicaron desde el sindicato USB, uno de los convocantes.

PUEDES VER: Israel ataca la casa del director del hospital más importante de Ciudad de Gaza y mata a su hermano

La huelga también afecta al tráfico ferroviario lo que ha provocado cambios de horario o cancelaciones de trenes, pero sin grandes problemas.

En Roma, las líneas de metro operan con normalidad y solo en la estación de Termini está cerrada por orden policial en previsión de la manifestación convocada por la USB en la que están participando cerca de 20.000 personas, según fuentes oficiales.

También la línea 4 del metro de Milán (norte) está cerrada, pero el resto de las líneas funciona con normalidad, aunque habrá problemas de tráfico debido al corte de algunas calles por el paso de la manifestación.

En Nápoles (sur), el metro funciona con normalidad, pero los trenes regionales han sufrido varias cancelaciones con trabajadores que han ocupado las vías para impedir la circulación de algunos durante varios minutos.

Concentración en la Plaza del Cinquecentode Roma, en el marco de la huelga convocada para protestar por la situación en Gaza. Foto: EFE/ Claudia Sacristán / Claudia Sacristán

A la huelga se han unido algunas asociaciones de estudiantes pro-Palestina y se prevé que se suspendan las lecciones en algunas universidades, como en Turín (norte), donde se ha bloqueado la entrada al campus universitario Eianudi.

También las marchas estudiantiles están recorriendo la ciudad de Génova (norte), mientras que unos 600 trabajadores del puerto genovés, uno de los más importantes de Italia, están bloqueando el acceso al recinto portuario, desde donde esta tarde partirá la manifestación principal de la protesta.

Los sindicatos aún no han facilitado datos sobre la huelga, pero el ministro de Transportes, Matteo Salvini, ya ha asegurado que “ha tenido una participación muy baja”.

“No hubo cancelaciones en los trenes Intercity, mientras que se reportaron cuatro o cinco cancelaciones en los trenes Frecciarossa (de alta velocidad), y menos del 20 % en los trenes regionales”, añadió.