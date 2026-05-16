Un coche que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y siete de ellas se encuentran en estado grave, y el conductor posteriormente pudo ser detenido.

Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra el escaparate de una tienda.

Massimo Mezzetti, sindaco dem di Modena: “Presto per fare supposizioni”.



L’investitore e accoltellatore è un 31enne marocchino con cittadinanza italiana, nato in provincia di Bergamo. pic.twitter.com/yanmgn1kUr — Francesca Totolo (@fratotolo2) May 16, 2026

Al salir del coche intento apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente logró hacerlo mientras llegaba la policía, informaron los medios locales.

Según dichos medios, el conductor es un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años, (con familia de origen marroquí), nacido en la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo, pero residente en Módena.

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, afirmó el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

Entre los heridos hay dos que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico que fue atropellada. “Tiene las piernas destrozadas”, explicó el alcalde.

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