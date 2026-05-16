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Equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente, en el que un conductor hirió a varias personas, dos de ellas de gravedad, al circular por la acera en Módena el 16 de mayo de 2026. (AFP)
Equipos de rescate trabajan en el lugar del accidente, en el que un conductor hirió a varias personas, dos de ellas de gravedad, al circular por la acera en Módena el 16 de mayo de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

Un coche que circulaba a gran velocidad atropelló este sábado a una docena de peatones en el centro de Módena, en el norte de Italia, y siete de ellas se encuentran en estado grave, y el conductor posteriormente pudo ser detenido.

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