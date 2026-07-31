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Resumen

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Fuerte sismo causó notables daños materiales en Nápoles. Foto: Facebook Il Mattino
Fuerte sismo causó notables daños materiales en Nápoles. Foto: Facebook Il Mattino
Por Agencia EFE

Al menos ocho personas resultaron heridas leves y se cuentan numerosos daños y la interrupción de algunos trenes este viernes a consecuencia de un terremoto de magnitud 4.7 grados en la provincia de Nápoles, el mayor registrado en esa zona en los últimos 40 años, informó el cuerpo de Protección Civil de Italia.

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