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Resumen

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Soldados patrullan cerca del Duomo di Milano, la catedral de Milán, Italia, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/Paolo Salmoirago)
Soldados patrullan cerca del Duomo di Milano, la catedral de Milán, Italia, el 24 de octubre de 2026. (EFE/EPA/Paolo Salmoirago)
Por Agencia EFE

Italia permanece este sábado en alerta ante la previsión de nuevas protestas y posibles altercados en las principales ciudades del país, una semana después de los disturbios y saqueos registrados en Milán y Bolonia (norte) que se saldaron con destrozos en numerosos establecimientos comerciales.

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