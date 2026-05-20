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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realiza declaraciones en Madrid en el contexto del llamado Grupo de Madrid, el 25 de mayo de 2025. (Foto de J.J. Guillén / EFE)
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realiza declaraciones en Madrid en el contexto del llamado Grupo de Madrid, el 25 de mayo de 2025. (Foto de J.J. Guillén / EFE)
/ J.J. Guillén
Por Agencia EFE

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, esta vez para protestar por lo que considera trato “monstruoso, indigno e inhumano” que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

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