El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, esta vez para protestar por lo que considera trato “monstruoso, indigno e inhumano” que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció esta decisión en una rueda de prensa en la Embajada de España en Berlín tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

La convocatoria de la máxima representante diplomática de Israel en España se produce después de la difusión de un vídeo en el que el ministro de Seguridad Nacional de Israel se burla de los activistas detenidos, entre los que hay 44 españoles.

El Ministerio español también envió una nota verbal al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí señalando que ese “trato humillante lo rechazamos y exigimos disculpas públicas”, explicó Albares.

Además, hace responsable a Israel de lo que les pueda ocurrir a los españoles, en referencia al video en el que aparece el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, humillando a los activistas de la flotilla Global Sumud (430 personas) capturados en aguas internacionales entre el lunes y el martes y que han llegado hoy a la ciudad portuaria israelí de Ashdod (sur del país).

El ministro de Seguridad judío tiene prohibida la entrada en España, recordó Albares, y pronto la tendrá en el resto de la Unión Europea, aseguró.

Captura del video publicado por el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que muestra a los activistas de la Flotilla para Gaza detenidos en el puerto de Ashdod. (Captura de video).

Según detalló, el cónsul de España en Israel se ha desplazado al puerto donde han sido desembarcados los integrantes de la expedición, pero no le han permitido la entrada, aunque sí ha podido hablar con los abogados de los detenidos.

De acuerdo sus cálculos, habría 44 españoles arrestados, aunque están a la espera de confirmar la cifra exacta y sus identidades, así como de que les comuniquen la prisión en la que van ser internados.

El cónsul, añadió Albares, solicitó visitar a los españoles para darles toda la protección que requieran, insistiendo en que se trata de una detención ilegal “en aguas internacionales donde Israel no tienen ningún derecho a tocar a ningún español”.

También dijo que ya hace unos días se envió una nota formal dirigida al Gobierno de Israel protestando por el asalto al barco, que iba en misión humanitaria a Gaza.

Sobre las sanciones a cuatro integrantes de la flotilla impuestas por EE.UU. -entre ellos al hispanopalestino Saif Abukeshek-, a los que acusan de apoyar a Hamás, el ministro aseguró que este pasó tres veces por una autoridad judicial israelí “y en ningún momento ni siquiera se sugirió que pudiera haber algún vínculo” con este grupo terrorista, por tanto rechaza cualquier acusación en este sentido.

De toda la situación en Oriente Medio habló con su homólogo alemán en la reunión que mantuvo hoy en la Cancillería, pero no específicamente de la propuesta de España de romper el acuerdo de asociación UE-Israel, a lo que Alemania se opone.