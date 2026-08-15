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Un escudo de armas en una puerta del Jesus College, donde el académico negro Jason Arday fue miembro, en la Universidad de Cambridge, en Cambridge, al este de Inglaterra, el 15 de agosto de 2026. (Brook Mitchell / AFP)
Un escudo de armas en una puerta del Jesus College, donde el académico negro Jason Arday fue miembro, en la Universidad de Cambridge, en Cambridge, al este de Inglaterra, el 15 de agosto de 2026. (Brook Mitchell / AFP)
/ BROOK MITCHELL
Por Agencia AFP

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, pidió “reflexionar” este sábado tras la muerte del académico británico negro Jason Arday, que dimitió de la Universidad de Cambridge a principios de este mes en medio de un sonado escándalo de plagio marcado por acusaciones de racismo.

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