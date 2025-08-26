Jean Pormanove, cuyo nombre real era Raphaël Graven, falleció encima de un colchón entre el 17 y 18 de agosto dentro de un directo en Kick que duraba doce días. Foto: Jean Pormanove / X
Jean Pormanove, cuyo nombre real era Raphaël Graven, falleció encima de un colchón entre el 17 y 18 de agosto dentro de un directo en Kick que duraba doce días. Foto: Jean Pormanove / X
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Francia abre investigación sobre la plataforma Kick tras muerte de streaming en directo
Resumen de la noticia por IA
Francia abre investigación sobre la plataforma Kick tras muerte de streaming en directo

Francia abre investigación sobre la plataforma Kick tras muerte de streaming en directo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La abrió una nueva investigación sobre las prácticas de la plataforma australiana de , además de la ya anunciada la semana pasada para esclarecer las circunstancias de la muerte en directo de un hombre de 46 años.

Esta nueva investigación se abrió para determinar si Kick difundió “a sabiendas videos de atentados voluntarios contra la integridad de la persona”, anunció el martes la fiscal Laure Beccuau en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Avión tuvo que regresar a tierra en Francia por hombre que intentó ingresar en la cabina

Los investigadores también tratarán de determinar si la plataforma australiana cumple con la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).

Los responsables se enfrentan a una pena de 10 años de cárcel y una multa de 1 millón de euros (1,16 millones de dólares).

Raphaël Graven, de 46 años y conocido en Internet como , murió el 18 de agosto cerca de Niza, en el sureste de Francia, durante una retransmisión en directo en esta plataforma, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros.

Jean Pormanove tenía 46 años, falleció dentro de un directo en Kick que duraba doce días y que tenía como uno de los "desafíos" impedir que este hombre durmiese. Foto: Jean Pormanove / X
Jean Pormanove tenía 46 años, falleció dentro de un directo en Kick que duraba doce días y que tenía como uno de los "desafíos" impedir que este hombre durmiese. Foto: Jean Pormanove / X

Con casi 200.000 seguidores, el canal “Jeanpormanove” llevaba meses mostrando a Graven siendo insultado, golpeado, amenazado e incluso disparado sin protección con proyectiles de paintball.

Según los promotores del canal, se trataba de contenidos guionizados.

El fiscal Damien Martinelli había afirmado la semana pasada que los forenses consideraron que la muerte “no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC