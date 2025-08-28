La plataforma Kick acusa al Gobierno francés de “aprovecharse” de la muerte de influencer

La plataforma australiana Kick, blanco de una denuncia y una investigación en Francia por su papel en la muerte a mediados de mes del ‘influencer’ Jean Pormanove, acusó al Gobierno francés de “sacar partido” de este fallecimiento.

En un comunicado, la plataforma fundada en 2022 por los hoy multimillonarios australianos Bijan Tehrani y Ed Craven criticó que la ministra francesa encargada de Internet y la IA, Clara Chappaz, informase de su denuncia ante los tribunales a los medios antes que a Kick.

“ Eso sugiere que (la denuncia) no se trata de proteger a los creadores, ni a los clientes, ni al bienestar de la industria, más bien se trata de un discurso politizado que sacaría partido de una pérdida individual trágica ”, dijo en un comunicado la compañía.

Kick -considerada la tercera gran plataforma global de vídeos en directo tras Twitch y Youtube Live- también está siendo investigada por la oficina policial contra la cibercriminalidad para saber si la web “distribuía, con conocimiento de causa, servicios ilícitos, en concreto en la difusión de vídeos en los que se menoscababa la integridad de las personas”.

La plataforma afirmó que “coopera plenamente con las autoridades francesas desde hace meses” y aclaró que nunca recibieron una solicitud para cerrar una determinada cuenta que infringiese la ley en vigor. Asimismo, sostuvo que el contenido del canal de Pormanove era uno de los más vistos en Francia y con conocimiento de las autoridades francesas.

Jean Pormanove, un antiguo militar cuyo nombre real era Raphaël Graven, de 46 años, falleció encima de un colchón entre el 17 y 18 de agosto dentro de un directo de Kick grabado en un apartamento de la zona de Niza que duraba doce días y que tenía como uno de los “desafíos” impedir que este hombre durmiese.

Pormanove, con 500.000 seguidores en redes, era conocido por protagonizar varias grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones por parte de otros dos ‘influencers’, Naruto y Safine, quienes eran jaleados por decenas de miles de internautas que donaban dinero para ver esas humillaciones.

Tanto Naruto, cuyo nombre real es Owen Cenazandotti, como Safine (Safine Hamadi) se han defendido asegurando que todo lo retransmitido era “una interpretación”.

Kick se ha convertido en refugio para los que quieren difundir contenidos extremos también por su generosa política de remuneración para los creadores de contenido gracias a los anuncios de casas de apuestas que alberga.

