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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reúnen antes de una ceremonia cerca de un monumento improvisado en honor a los soldados ucranianos y extranjeros en la Plaza de la Independencia de Kiev, el 4 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reúnen antes de una ceremonia cerca de un monumento improvisado en honor a los soldados ucranianos y extranjeros en la Plaza de la Independencia de Kiev, el 4 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia AFP

El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, llegó el domingo a Kiev, en una visita no anunciada a la capital ucraniana, que enfrenta un repunte de los ataques rusos.

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