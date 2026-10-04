El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, llegó el domingo a Kiev, en una visita no anunciada a la capital ucraniana, que enfrenta un repunte de los ataques rusos.

Dos de los ocho puentes que tiene Kiev sobre el río Dniéper fueron alcanzados por drones rusos en los últimos días, provocando gigantescos atascos.

“Impacto en la calzada en el puente del Norte. Los servicios de emergencias acuden al lugar”, anunció este domingo temprano el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, en Telegram. Un poco antes, las autoridades ucranianas habían emitido una alerta por drones que se dirigían hacia Kiev.

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Merz, cuyo país es uno de los principales aliados de Ucrania en la guerra contra Rusia, estuvo acompañado por la ministra de Economía, Katherina Reiche, dijeron fuentes gubernamentales en Berlín.

El canciller alemán viajó a Kiev porque “Ucrania necesita todo nuestro apoyo en las próximas semanas”, declaró el dirigente conservador. “Si Rusia no es detenida, su máquina de guerra se volverá tarde o temprano contra nosotros”, avisó.

Merz visitó junto al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, la sede de la Academia de las Ciencias de Kiev, dañada recientemente por un ataque ruso. A lo lejos, se escuchaban explosiones y sirenas antiaéreas, constató un periodista de la AFP.

“Aquí podemos comprobar lo absurdo de esta guerra”, declaró Merz, y pidió que cesen los ataques contra la población civil.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, sostienen velas que se colocarán en un monumento improvisado en memoria de los soldados ucranianos y extranjeros en la Plaza de la Independencia de Kiev, el 4 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP) / SERGEI SUPINSKY

Zelensky subrayó que la capital ucraniana “vive una situación terrible, noches y días espantosos”.

“Es esencial no dejar a Ucrania sola ante este terror”, añadió en un mensaje en Telegram.

Según las fuentes del gobierno alemán, Merz debería anunciar una nueva ayuda militar de alrededor de 1.000 millones de euros para Ucrania, que se destinarían a la defensa contra los drones de reacción que Rusia utiliza cada vez más y que son muy difíciles de detectar.

Su visita a Kiev se produjo un día después de que Rusia llamara a extranjeros y diplomáticos a abandonar la ciudad, al advertir de nuevos bombardeos aéreos “masivos”.

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