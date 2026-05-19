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Soldados estadounidenses durante unas maniobras. Foto: EFE/ EPA/Chung Sung-Jun/ Archivo
Soldados estadounidenses durante unas maniobras. Foto: EFE/ EPA/Chung Sung-Jun/ Archivo
Por Agencia EFE

La próxima salida de 5.000 soldados estadounidenses de Europa no afecta a la capacidad de disuasión y defensa de la OTAN, subrayaron este martes los jefes de la Defensa de la Alianza, reunidos en el Comité Militar.

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