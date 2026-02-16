Alteran en secreto papeles que identificaban al expríncipe Andrés en archivos Epstein, según The Sun

Escuchar
El entonces príncipe Andrés; y el depravado sexual, Jeffrey Epstein. (Jordan PETTITT / Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach AFP)
Por Agencia EFE

Decenas de documentos que identificaban a Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, en los archivos del pederasta Jeffrey Epstein han sido alterados en secreto para no mencionar al expríncipe, informa este lunes el tabloide británico ‘The Sun’.

