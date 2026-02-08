El expríncipe Andrés invitó a Epstein y mujer rumana ‘muy mona’ al palacio de Buckingham

Escuchar
El entonces príncipe Andrés se marcha después de asistir al servicio de Maitines de Pascua en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 20 de abril de 2025. (Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP)
/ KIRSTY WIGGLESWORTH
Por Agencia EFE

El expríncipe Andrés invitó en 2010 al financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein y a una mujer rumana descrita como “muy mona” a una cena privada en el Palacio de Buckingham, según correos electrónicos difundidos por la Administración estadounidense y recogidos este domingo por medios británicos.

