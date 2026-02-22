Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ex príncipe Andrés de Reino Unido; y el depravado sexual, Jeffrey Epstein. (Adrian DENNIS / Departamento de Justicia de los Estados Unidos / AFP)
El ex príncipe Andrés de Reino Unido; y el depravado sexual, Jeffrey Epstein. (Adrian DENNIS / Departamento de Justicia de los Estados Unidos / AFP)
Por Agencia EFE

El personal de Jeffrey Epstein llegó a dar instrucciones a dos agentes de la protección de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, para que protegieran una cena organizada por el pederasta convicto en Nueva York en 2010, según informa este domingo el rotativo The Sunday Times.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rusia lanza andanada de bombardeos en Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión
Europa

Rusia lanza andanada de bombardeos en Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión

Escoltas del príncipe Andrés recibieron órdenes del personal de Epstein para vigilar una fiesta
Europa

Escoltas del príncipe Andrés recibieron órdenes del personal de Epstein para vigilar una fiesta

Francia convocará al embajador de EE.UU. por comentarios sobre activista de extrema derecha asesinado
Europa

Francia convocará al embajador de EE.UU. por comentarios sobre activista de extrema derecha asesinado

El Gobierno danés dice que Groenlandia no necesita el barco hospital de Estados Unidos
Europa

El Gobierno danés dice que Groenlandia no necesita el barco hospital de Estados Unidos