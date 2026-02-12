Imputado el ex primer ministro noruego Thørbjorn Jagland por sus contactos con Jeffrey Epstein

Escuchar
El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, observa en el Palacio del Elíseo en París el 6 de mayo de 2019. Foto: Ludovic MARIN / AFP
El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, observa en el Palacio del Elíseo en París el 6 de mayo de 2019. Foto: Ludovic MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia EFE

La Fiscalía noruega ha imputado este jueves por corrupción agravada al ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

