El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, se arriesgó a empeorar aún más su relación con la comunidad judía al asistir a un evento de la Pascua con un grupo judío de izquierda que ha llamado a la destrucción de Israel.



Corbyn asistió el lunes por la noche a una fiesta ritual organizada por Jewdas, un grupo que describió a Israel en diciembre como "una pila humeante de aguas residuales que necesita ser eliminada adecuadamente".

El grupo también dijo que protestas recientes contra Corbyn por no abordar el antisemitismo eran un "falso ultraje engrasado con hipocresía y oportunismo".



Un portavoz de Corbyn, partidario de los derechos de los palestinos y crítico de Israel, dijo que asistió al evento en su circunscripción de Londres a título personal y no en su papel de líder laborista.



"Escribió a la Junta de Diputados y al Consejo de Liderazgo Judío la semana pasada para solicitar una reunión formal urgente para discutir la lucha contra el antisemitismo en el Partido Laborista y en la sociedad", agregó el portavoz.



Jewdas no respondió a una solicitud de comentarios.



Algunas encuestas de opinión sitúan al Partido Laborista de Corbyn por delante o al nivel de los conservadores de la primera ministra Theresa May, lo que significa que podría ser el próximo líder británico, aunque las elecciones no se celebrarán sino hasta 2022.



Desde que se convirtió inesperadamente en líder laborista en 2015 después de décadas en los sectores más izquierdistas de su partido, Corbyn ha enfrentado reiteradamente acusaciones de hacer la vista gorda ante los comentarios antisemitas en el partido y entre los grupos que apoya.



Corbyn dijo el martes que no había lugar para el antisemitismo en su partido y que los laboristas investigarían cualquier caso de sospecha de racismo.



"El antisemitismo es algo vil y malvado en nuestra sociedad ... y tiene que ser erradicado", dijo a los periodistas.