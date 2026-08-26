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Resumen

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El director de la CIA, John Ratcliffe. (Foto de AP)
El director de la CIA, John Ratcliffe. (Foto de AP)
Por Agencia AFP

El inusual viaje del director de la CIA a Moscú esta semana fue para disuadir a Rusia de cualquier ataque contra estados miembros de la OTAN, informaron medios de Estados Unidos el miércoles.

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