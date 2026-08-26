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Resumen

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El director de la CIA, John Ratcliffe, habla durante una reunión de gabinete con el presidente estadounidense Donald Trump, el 26 de agosto de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El director de la CIA, John Ratcliffe, habla durante una reunión de gabinete con el presidente estadounidense Donald Trump, el 26 de agosto de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el martes a Moscú para hablar con los servicios secretos rusos, pero no tuvo ningún encuentro con el presidente Vladimir Putin, informó este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

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