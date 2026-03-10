Escuchar
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el rey Felipe de Borbón se dan la mano durante una reunión en el Palacio Cousino de Santiago el 10 de marzo de 2026, antes de la toma de posesión presidencial. Foto: Raúl BRAVO / AFP
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recibió este martes al rey Felipe VI de España, uno de los jefes de Estado y de Gobierno con los que se reunirá a lo largo de la jornada antes de tomar posesión mañana y convertirse en el primer presidente de ultraderecha de la democracia chilena.

