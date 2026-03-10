El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recibió este martes al rey Felipe VI de España, uno de los jefes de Estado y de Gobierno con los que se reunirá a lo largo de la jornada antes de tomar posesión mañana y convertirse en el primer presidente de ultraderecha de la democracia chilena.

“Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta mas paz y orden y se de cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, dijo Kast a los medios a las puertas del Palacio Cousiño, en Santiago, antes de empezar las reuniones.

Antes de recibir a Felipe VI, el exdiputado ultracatólico recibió al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y al secretario general de la OEA, Albert Ramos, entre otras autoridades.

El monarca fue recibido horas antes en el aeropuerto de Santiago por el canciller chileno, Alberto van Klaveren; la embajadora de España en Chile, Laura Oroz, y el jefe de la Guarnición Aérea de Santiago, Carlos Tabilo.

Estaba previsto que viajara acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, pero este informó el lunes que debía cancelar su participación debido a la situación en Oriente Medio.

Quien sí acompaña al monarca es la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el rey Felipe de Borbón conversan durante una reunión en el Palacio Cousino de Santiago el 10 de marzo de 2026, antes de la toma de posesión presidencial. Foto: Raúl BRAVO / AFP / RAUL BRAVO

Felipe VI será recibido también por el presidente saliente de Chile, el progresista Gabriel Boric, a las 15:30 hora local (18:30 GMT) en La Moneda (sede del Gobierno chileno).

Kast, de 60 años, será investido presidente el miércoles en el Parlamento chileno, en la ciudad costera de Valparaíso, en una ceremonia a la que acuden otros jefes de Estado y Gobierno de Europa y América, como el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.

También confirmaron el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el uruguayo Yamandú Orsi, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.

Padre de 9 hijos y antiabortista declarado, el futuro presidente ha prometido que no dará la “batalla cultural” en materia de libertades individuales y que instalará un “Gobierno de emergencia” para centrarse en su gestión en las principales preocupaciones de los chilenos (seguridad, migración irregular y economía).

