José Raúl Mulino en Oslo: “Venezuela será un hito de cómo un pueblo se libera de un tirano”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este martes desde Oslo que Venezuela será “un gran hito histórico” de cómo un pueblo puede liberarse de “un dictador tirano”, en la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

“ Venezuela será un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano (en referencia a Nicolás Maduro) ”, señaló el mandatario panameño a la prensa desde la capital noruega.

Mulino, además, sostuvo que la entrega de ese Nobel a Machado es “un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela” a la vez que espera que “toda esta resonancia” logre repercutir “en lo interno” para que se comprenda de que “hay una sola ruta y es la libertad” de Venezuela.

“Espero que toda esta resonancia, que ya está teniendo y va a seguir teniendo en los próximos dos días, repercuta lo interno y comprendan que no hay vuelta para atrás, hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela”, explicó.

Mulino se encuentra en Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana este miércoles, en la que también estará Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Por ahora, Machado “está intentando llegar a Oslo” para recibir ese Nobel de la Paz, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, toda vez que aplazó una rueda de prensa prevista en el Instituto Nobel de Oslo.

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta el momento su paradero es desconocido. De llegar a la Oslo, sería su primera vez en público desde enero de 2025.

También es una incógnita cómo y cuándo habría salido de Venezuela, en medio de la crisis de conectividad aérea que enfrenta Caracas, sin vuelos internacionales tras la cancelación de operaciones de varias aerolíneas, que retiraron sus rutas debido a las advertencias de la FAA sobre el riesgo de sobrevolar la región por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Panamá ha respaldado a Machado y a Edmundo González Urrutia tras las presidenciales de julio de 2024, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, dio como ganador a Nicolás Maduro pese a que la oposición asegura haber triunfado.

En enero de este año, el Gobierno panameño recibió en custodia el 85,18 % de las actas recabadas por testigos y miembros de mesa, documentación que, según la oposición venezolana, demostraría la victoria de González Urrutia.

