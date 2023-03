El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este domingo que Bielorrusia aún puede “detener” el despliegue de armas nucleares rusas en su territorio acordado con Moscú y que es la “elección” de Minsk.

“Que Bielorrusia albergue armas nucleares rusas significaría una escalada irresponsable y una amenaza para la seguridad europea. Bielorrusia todavía puede detenerlo, es su elección”, escribió Borrell en su perfil de la red social Twitter.

Añadió que la UE está “lista para responder con más sanciones”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este sábado un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país.

“Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, EE.UU. lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, aseguró en declaraciones a la televisión pública.

Putin subrayó que dicho acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país.