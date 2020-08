Si un monarca ha estado en el ojo de la prensa rosa española ese es Juan Carlos I. Sin importar la posición ideológica o monárquica de los medios que por estos días reportan sobre las acusaciones de corrupción en su contra o su salida definitiva de España, todos hacen al menos alguna referencia a su historial de casanova.

Aunque no todos los eventos de su prontuario amoroso se han convertido en grandes escándalos, las relaciones románticas del rey de 82 años son bien conocidas por los españoles. En el 2017, varios diarios dieron cuenta del que es uno de los últimos libros lanzados sobre la vida privada del monarca y que tiene un nombre bastante ilustrativo: “Juan Carlos I. El rey de las cinco mil amantes”, escrito por el exmilitar y escritor Amadeo Martínez Inglés.

“El coronel retirado da nombres conocidos por todos. Olghina de R., Marta G., Raffaela C., Paloma SB., Nadiuska, Lady D., Carmen D de R., Anne I., Sandra M., o Julia S.”, dice un artículo de opinión publicado en ese entonces por el diario español “El Mundo”, que destaca, sin embargo, que la propia Lady D desmintió en su momento algún tipo de relación cercana con el rey en el libro “Ladies of Spain. Sofía, Elena, Cristina y Letizia: entre el deber y el amor”, obra que el escritor Andrew Morton dedicó a la monarquía española.

Pero las aventuras amorosas del monarca no forman parte solo de su vida privada. Ha sido Corinna Larsen, una de sus amantes más queridas, quien ha sacado a la luz los secretos financieros de Juan Carlos I. Se trata, sin embargo, de la cereza del pastel en una prominente lista de amoríos, algunos de los cuales lograron superar el anonimato.

La pesadilla de la corona

La empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, o simplemente Corinna Larsen, su nombre de soltera, es descrita por la mayoría de la prensa como una pesadilla, un terremoto, un tsunami y otras desgracias para la corona española. La mujer de 55 años, casi tres décadas más joven que Juan Carlos I, se ha convertido en pieza clave en una investigación realizada por fiscales de Suiza y España contra el monarca, en un caso de supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Las informaciones publicadas en los últimos meses dan cuenta de un presunto dinero oculto que el rey tenía en Suiza y de la donación de 65 millones de euros que hizo en el 2012 y a margen del fisco a Larsen, nacida en Alemania pero de nacionalidad danesa. El dinero habría provenido de una donación a Juan Carlos I del rey Abdalá de Arabia Saudita, ya fallecido.

Fue un regalo en reconocimiento por “cuánto signifiqué para él”, “por gratitud y amor”, ha dicho ella.

Corinna Larsen conoció al monarca en el 2004. (Foto: AFP)

Según su propio testimonio, Larsen, una mujer dedicada a los negocios, conoció al rey en el 2004 y en ese mismo año se convirtió en su pareja, reporta el diario “El País”. Por entonces, ella aún mantenía el título de princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, pues mantenía el título de su segundo marido, el príncipe alemán Casimir zu Sayn-Wiitgenstein.

Juan Carlos I se enamoró como “un niño” de Larsen, indica “El País”. El lazo se reforzó por el cariño que el monarca cultivó por los hijos de Corinna. El amorío duró hasta el 2009, pero fue el ya famoso viaje Botsuana para una cacería de elefantes, realizado en el 2012, el que provocaría la avalancha de revelaciones que acabarían con el anonimato de Larsen en la prensa y desatarían las investigaciones que hoy tienen en jaque al rey emérito.

Larsen afirmó a la BBC que ella no tenía ganas de ir a Botsuana. “Sentía que el rey Juan Carlos intentaba que volviera con él y yo no quería dar una impresión errónea. Casi tuve premoniciones sobre este viaje”, dijo a la BBC. Finalemente, el 13 de abril del 2012, el rey se cayó en su tienda de campaña y se rompió una cadera, lo que motivó que los medios españoles sacasen a la luz el viaje del rey en plena crisis económica en España, mientras un caso de corrupción llevó a su yerno a prisión.

El incidente provocó una lluvia de críticas y eventos que terminaron con la abdicación de Juan Carlos.

Ahora, el primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, investiga donaciones millonarias vinculadas con Juan Carlos I y Corinna Larsen, ante la sospecha de que se tratara de operaciones de blanqueo de dinero. Las pesquisas arrancaron en el 2018, año en que Larsen declaró todo lo que sabía de la donación y las finanzas del rey a la fiscalía suiza.

Su testimonio fue revelado al público en julio de este año por el diario “El País”. También se investigan otras supuestas transferencias económicas en favor de Larsen.

“Amigas entrañables”

Las infidelidades del rey a la reina Sofía, llamadas por varios medios españoles como “amistades entrañables”, datan desde antes de su boda. El periodista experto en Casa Real, Jaime Peñafiel, ha asegurado que “un día antes de ponerle a Sofía el anillo de pedida en el dedo, el rey estuvo perdido entre las sábanas de la cama de una habitación de una pensión romana, pagada y reservada por la condesa Olghina di Robilant”.

Juan Carlos I y Sofía antes de contraer matrimonio en 1962. (Foto: Getty Images)

En un artículo reciente en el medio HuffPost, Peñafiel señala las tres amantes más conocidas a nivel mediático: Bárbara Rey, Marta Gayà y Corinna Larsen.

El periodista afirma además que el monarca llegó incluso a ofrecerles matrimonio a Gayá y a Larsen. “Por qué la reina ha aguantado todo este tiempo es algo que no se sabe”, dice.

La vedette y actriz murciana Bárbara Rey tuvo una de las relaciones más antiguas e intensas en la vida de Juan Carlos. El amorío comenzó a inicios de los 80 y duró de manera intermitente durante 17 años. Durante más de tres años, la actriz y el monarca se reunieron en un chalet a las afueras de Madrid.

Bárbara Rey nunca ha confirmado públicamente si tuvo un amorío con el rey. (Foto: Getty Images)

Se conoce que cuando don Juan Carlos le hizo saber a la actriz que quería poner fin a su relación en 1994, esta aprovechó sus últimos encuentros para grabar y fotografiar los momentos íntimos entre ambos. Entre sus registros hay conversaciones que tuvo con el monarca sobre temas como el golpe militar del 23-F.

Pese a los rumores, Rey nunca ha confirmado abiertamente la existencia de una relación amorosa con el monarca. En una entrevista con el canal Telecinco en el 2018, la actriz opinó sobre los rumores que la relacionaban con el monarca. “Se está centrando todo en un tema del que yo no he querido hablar nunca, ni quiero hablar y hablaré el día que yo quiera, cuando me dé la gana y si no, no lo haré nunca. Pero así, a trozos y sacándomelo, no. Porque yo me levanto ahora mismo y me voy y se acaba la historia”, afirmó.

Pero si una de las amantes de Juan Carlos I ostenta el título de su gran amor esa es la mallorquina Marta Gayá. Una grabación del CESID (antiguo CNI) que se hizo pública en el 2017 afirma que Gayá hizo pasar al exmonarca los días más felices de su vida.

“Nunca he sido tan feliz”, dijo en ese entonces don Juan Carlos a su amigo Josep Cusí.

El monarca y Gayá se conocieron en los años 80 en una fiesta de la alta sociedad en Palma de Mallorca y tuvieron una relación desde los 90 hasta finales del 2003, la misma que era abiertamente conocida entre sus amistades en la isla española.

La mallorquina Marta Gayá sigue siendo amiga del rey.

Según la prensa española, la relación sentimental fue más seria de lo habitual. El monarca viajó mucho con Gayá al punto de descuidar sus obligaciones oficiales.

“Marta Gayá ha sido el amor de más larga trayectoria de don Juan Carlos y, quizás, la mujer que más amó”, ha afirmado el escritor Jaime Peñafiel.

Según un artículo de la revista “Semana”, la reina Sofía descubrió las infidelidades del rey en los años 70 y nunca se pronunció abiertamente al respecto. Aunque en privado la situación era diferente. Hasta antes de la partida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes Unidos, ambos durmieron en cuartos separados y solo los unía su responsabilidad con la Corona.

