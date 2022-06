Un espectacular concierto de música y color, que reunió a figuras como el grupo Queen, Rod Stewart o Andrea Bocelli y en el que la misma Isabel II tomó parte, rindió este sábado homenaje a la jefa del Estado británico por sus 70 años de servicio.

El concierto arrancó con la emisión por las pantallas gigantes instaladas en el lugar de una graciosa actuación de Isabel II, en la que se la vio tomar el té con el personaje Paddington Bear, al que le dijo que a ella le gustan los bocadillos de mermelada y se la vio incluso sacar dos rebanadas de pan de su inseparable bolso negro.

Haciendo honor a su ya conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso acompañó con ritmo el comienzo del evento haciendo golpear su plato de té con una cuchara para imitar el sonido de “We will rock you”, de Queen.

A Isabel II le siguió el guitarrista Brian May, que hizo estallar a la multitud en un grito colectivo con “We will rock you”, a lo que siguió “We are the champions”, mientras los congregados y miembros de la familia real presentes agitaban banderas británicas.

Debido a sus problemas de movilidad, Isabel II no ha podido asistir a muchas de las celebraciones, pero estuvo representada por su hijo mayor y heredero de la corona, el príncipe Carlos, quien subió al escenario para agradecer los 70 años del servicio de su madre.

Las imágenes de la reina Isabel II se proyectan en el Palacio de Buckingham mientras Duran Duran actúa durante el concierto del Jubileo de Platino que se llevará a cabo en Londres, en el tercero de los cuatro días de celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino. / Hannah McKay/Foto de la piscina vía AP

“El alcance de la celebración de esta noche y la calidez y afecto durante todo este fin de semana del Jubileo, es nuestra forma de decir gracias, gracias de tu familia, del país, de la Mancomunidad Británica de Naciones”, agregó el príncipe.

Los eventos durante un largo fin de semana festivo en el Reino Unido están destinados a celebrar los 70 años de servicio de la reina Isabel II. / Foto AP/Alberto Pezzali, Piscina

“Te comprometiste a servir toda tu vida y sigues cumpliendo. Por eso estamos aquí. Eso es lo que celebramos esta noche”, agregó el príncipe de Gales, mientras sobre el palacio de reflejaban imágenes de distintos aspectos de la vida de Isabel II.

En este espectáculo, en el que hubo música, danza y discursos, actuaron figuras como Rod Stewart, Andrea Bocelli, Andrew Lloyd Webber, Stefflon Don, George Ezra o Elton John.

El príncipe Guillermo y Camilla, duquesa de Cornualles, ven el concierto del Jubileo de Platino que se lleva a cabo frente al Palacio de Buckingham, Londres en el tercero de los cuatro días de celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino. / Chris Jackson/Piscina vía AP

Un energético Rod Stewart, con pantalones a rayas y chaqueta amarilla, animó a la multitud con su canción “Baby Jane”, antes de que le hiciera cantar con “Sweet Caroline”, uno de los temas favoritos de los aficionados al fútbol inglés.

El tenor italiano Andrea Bocelli cantó Nessum dorma, en honor a los deportistas británicos, algunos de los cuales fueron mostrados en las pantallas gigantes colocadas en el lugar.

Simon Le Bon, izquierda, de la banda Duran Duran, y Nile Rodgers actúan en el concierto del Jubileo de Platino frente al Palacio de Buckingham, Londres. / AP Photo/Alastair Grant, Pool

Tampoco faltó el grupo Duran Duran, con música y un espectáculo de color reflejado sobre la fachada del palacio mientras varias modelos desfilaron sobre el escenario con amplios vestidos amarillos y rojos y unos jóvenes bailaron al ritmo de las canciones.

El príncipe Guillermo, nieto de la Isabel II, se unió a la celebración al destacar la labor de los ecologistas y pedir un esfuerzo colectivo para salvar el planeta Tierra.

La princesa Charlotte de Cambridge de Gran Bretaña, el príncipe George de Cambridge de Gran Bretaña y el príncipe William, duque de Cambridge de Gran Bretaña, reaccionan durante la fiesta de platino en el Palacio de Buckingham como parte de las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II. / HENRY NICHOLLS / PISCINA / AFP

En un breve discurso, el duque de Cambridge resaltó la labor de personajes como el naturalista David Attenborough, así como la campaña de su abuelo, el duque de Edimburgo, y de su padre, el príncipe Carlos, para preservar los espacios verdes.

El duque, segundo en la línea de sucesión al trono, dijo que el cambio climático es actualmente la prioridad de los Gobiernos en todo el mundo y admitió ser, al igual que su abuela, optimista de que el planeta Tierra podrá ser salvado de su actual “fragilidad”.

“Si aprovechamos lo mejor de la humanidad y restauramos nuestro planeta, lo protegeremos para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones por venir”, afirmó el príncipe.

Rod Stewart se presenta en el concierto del Jubileo de Platino que tiene lugar frente al Palacio de Buckingham, Londres, en el tercero de los cuatro días de celebraciones para conmemorar el Jubileo de Platino. / AP/Alastair Grant, Piscina

Antes de su intervención, ante el palacio se reflejaron imágenes de elefantes, leones, así como de la selva, mientras que también quedó iluminado el llamado “árbol de árboles”, un árbol gigante instalado ante la residencia real, en representación de los miles de árboles que los británicos han plantado este año en honor a Isabel II.