Todos los británicos que nacieron hace 70 años o menos solo conocen a una reina. Con pompa, fiestas y desfiles, el Reino Unido celebra hasta este domingo el histórico Jubileo de Platino de Isabel II, lo que significa que la monarca alcanzó las siete décadas en el trono. Por estos días se enumeran sus viajes y reuniones y se destaca que ha estado en primera fila en los mayores acontecimientos de la humanidad desde hace casi un siglo. Una idea se repite más que otras: en un mundo en el que ha pasado de todo la reina Isabel II sigue en pie.

“Declaro ante ustedes que toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a servirles”, había prometido Isabel, todavía princesa, el día que cumplió 21 años. Hoy, que tiene 96, mirar hacia atrás se traduce en un repaso necesario a su legado, cuyo valor puede medirse en las masivas muestras de afecto registradas en las celebraciones que desde el jueves 2 se multiplican en el Reino Unido.

Cientos de miles de personas se posicionaron ese día en la ruta entre el palacio de Buckingham y la zona del desfile militar para participar en el espectáculo y sentir el ambiente. Para algunos, la ocasión es la primera oportunidad de un gran festejo desde que comenzó la pandemia. Para otros, incluso aquellos que suelen ser indiferentes a la monarquía, se trata de una oportunidad para reflexionar sobre el estado de la nación y los enormes cambios que han ocurrido desde que Isabel tomó posesión del trono en 1952.

El tiempo se ha encargado de que a la reina le queden pocos récords que romper. Coronada cuando tenía tan solo 25 años, Isabel II es la monarca con el reinado en servicio más largo y la primera en llegar al hito de siete décadas en el trono. Solo dos reyes han reinado más tiempo que ella, el rey francés Luis XIV (más de 72 años entre 1643 y 1715) y el rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia (70 años y 4 meses, del 9 de junio de 1946 al 13 de octubre del 2016).

Pero más allá de todo lo que presenciado -una lista muy larga para enumerar- el Jubileo de Platino se ha mostrado como la ocasión para que los británicos evalúen un reinado que ha convertido a Isabel II en un rostro universal.

Figura de unidad

Pese a que su salud frágil ha reducido sus apariciones públicas en el último año, la reina sigue siendo una figura relevante en su país. Incluso algunos republicanos en el Reino Unido han reconocido el aprecio que existe por la monarca. “No hay duda de la admiración y el afecto del público por la propia reina”, escribió en su columna en el diario “The Guardian” la periodista y escritora Polly Toynbee, dura crítica de la monarquía.

“La reina es el referente nacional principal de la nación y es querida y respetada por todo tipo de personas, de todo tipo de ideologías dentro del Reino Unido. De modo que es como un referente que unifica a la nación. Es símbolo de la unidad del país”, dice a El Comercio el historiador y médico español Amadeo-Martín Rey y Cabieses, experto en monarquías.

También considera que la reina es un símbolo de la continuidad de la nación porque está presente en la historia del país desde hace muchos años. “Ha sido reina durante el gobierno de muchos primeros ministros y, por lo tanto, ha conocido, manejado y gestionado todo tipo de situaciones, y por eso es un símbolo de la continuidad del Estado”, apunta.

En la misma línea se pronuncia Robert Hazell, historiador y experto constitucional del University College London (UCL). “La reina representa la estabilidad y la continuidad en un mundo que cambia rápidamente. Y representa la unidad de la nación, en un mundo dividido. Y es la monarca británica que más tiempo lleva en el trono, 70 años. Por eso el Jubileo es tan importante”, dice a este Diario.

Los expertos añaden que la monarca también es un símbolo de responsabilidad, pues es una persona que ha pasado buenos y malos momentos, pero que siempre ha cumplido su deber.

“Tengamos en cuenta que los reyes no tienen un trabajo, no se jubilan y se van a descansar. Ellos no ejercen un trabajo, ejercen una función que está vigente 24 horas al día, 365 días al año. Isabel II es reina y jefe de Estado desde que se levanta hasta que se acuesta y, lo pase bien o mal, ella ejerce su responsabilidad. Lo ha hecho pese a tener problemas familiares, y no solamente en los últimos años. Desde la muerte de su padre, la Segunda Guerra Mundial, los ataques alemanes a Londres y un montón de situaciones. Ella siempre ha cumplido con su responsabilidad”, apunta Amadeo-Martín Rey y Cabieses.

Oportunidad para agradecer

El sentir de los británicos por la reina se puede ver en las encuestas, que muestran que Isabel II sigue siendo muy popular y respetada por los ciudadanos. El 81% de los británicos tiene una opinión favorable de Isabel II, reveló la más reciente encuesta de Yougov.

Según todos los sondeos, si hay una cualidad que los británicos han apreciado en su reinado es la “dignidad” con la que Isabel II ha soportado el peso de la corona.

El Jubileo de Platino ha sido descrito por analistas y medios de comunicación como la última oportunidad para rendir homenaje en vida a la monarca.

“Yo creo que los ingleses le quieren demostrar, sobre todo, agradecimiento y este jubileo es una oportunidad única para hacerlo. Los homenajes son una manifestación de lo contentos que están los británicos de que Isabel II haya cumplido estos 70 años en el trono haciendo un montón de labores. Isabel II es una mujer que ha seguido haciendo actividades, incluso a una edad en la que debería estar descansando. Eso es para agradecer en una persona de su edad y yo creo que eso la gente lo valora y lo aprecia”, dice Amadeo-Martín Rey y Cabieses.

Apunta que para todos los británicos la reina es una especie de madre o de abuela, pues la mayoría de ciudadanos no ha conocido más referente nacional que Isabel II, de quien también se destaca su serenidad y ecuanimidad.

Hazell agrega que el mensaje que los británicos dan sumándose a las celebraciones es de apoyo a la monarquía y a la reina. “Es un mensaje de respeto y admiración por su larga dedicación al servicio público y de disfrute de una gran fiesta nacional”, afirma.

Lo dicen hasta sus detractores: “Isabel II ha dirigido a su familia descarriada ‘firmemente’ y hábilmente a través de 70 años de cambios y tumultos. Nos guste o no, los reinados son hitos en todas nuestras vidas. Este será uno de sus últimos hurras, y desafío a cualquiera a que no mida su historia personal y nacional en una vaga noción de época isabelina”, escribió en su columna Toynbee.