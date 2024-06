Entrevista…

"Quien publique información confidencial que es de interés ya sabe lo que le espera"

Héctor Juanatey, periodista español, autor del libro “El analista, un espía accidental en el caso Assange y Snowden”





¿Qué opina del acuerdo que permitió la liberación de Julian Assange?

Hay dos variantes. En principio, considero que el acuerdo es positivo, pues Julian Assange por primera vez va a estar en libertad después de casi 14 años siendo perseguido y de 12 años estando encerrado, cinco en la prisión de máxima seguridad del Reino Unido y siete en la Embajada de Ecuador. Sin embargo, hay otra parte que sigo considerando preocupante, y es que al final, por mucho que el acuerdo sea simplemente por uno de los cargos, la persecución a la publicación de información confidencial de interés público, que es avalada por la ciudadanía, se mantiene, y quien en el futuro quiera hacerlo ya sabe lo que le espera.





Está sentando un mal precedente entonces...

No creo que siente un mal precedente porque el acuerdo me parece positivo, es lo que se tenía que hacer porque lo que se quería es que Julian esté libre por fin. Además, ellos han dicho que una vez que esté en libertad lucharán por el indulto en Estados Unidos. Lo que sienta mal precedente es la condena y la persecución a un ciudadano por publicar temas de interés.





¿Cree que él iba a tener un juicio justo en Estados Unidos si lo extraditaban?

Eso no es tanto una creencia personal, sino que es una creencia del tribunal británico, que no llegó a tomar la decisión de extraditar a Julian Assange porque ellos mismos consideraban que no tenía garantías suficientes para in juicio justo. Tampoco tenían garantías de que Julian no cometiera un suicidio.





¿Qué significa para el periodismo de investigación este desenlace?

Lo que aportó WikiLeaks es algo fundamental. Al final todo se reduce a que se estaba publicando información que es de interés. Uno de los primeros videos a los que tuvieron acceso y emitieron fue el asesinato de civiles iraquíes por parte de helicópteros estadounidenses, eso no creo que sean cosas que se deban ocultar. Luego también se han desvelado muchos asuntos que atentan contra la privacidad de las personas, eso tampoco creo que los gobiernos deban ocultarlo. El periodismo de investigación está para eso, para investigar y desvelar aquello que muchos gobiernos no quieren que se sepa pero la ciudadanía sí quiere saberlo. En ese sentido, WikiLeaks es un referente.





¿El caso de Assange va a terminar afectando al periodismo de investigación y cada vez tendremos menos denuncias?

Entiendo que el miedo es un factor que sí funciona. Al final una persona que está en una posición como la de Julian Assange, Chelsea Manning y de Edward Snowden, tienen ya referencias de a lo que se pueden enfrentar, algo que a nivel personal es muy destructivo. Entonces, el miedo puede jugar un papel fundamental, y la persecución a Julian, que ya lleva 14 años, con un estado de salud que no es muy bueno y con un tiempo por delante para recuperarse. Entonces, si tienes acceso a información sensible y quieres publicarlo, sabes ahora a lo que te puedes enfrentar, y eso no es tan bueno.