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El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, llega al Palacio del Elíseo en París el 26 de marzo de 2025, antes de la reunión entre el presidente de Francia y el presidente de Ucrania para preparar la cumbre con la «coalición de los dispuestos». Foto: Ludovic MARIN / AFP
El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, llega al Palacio del Elíseo en París el 26 de marzo de 2025, antes de la reunión entre el presidente de Francia y el presidente de Ucrania para preparar la cumbre con la «coalición de los dispuestos». Foto: Ludovic MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN
Por Agencia AFP

El tribunal superior anticorrupción de Ucrania ordenó el jueves la detención preventiva del que fue el principal asesor del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, sospechoso de estar implicado en una vasta red de malversación de fondos.

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