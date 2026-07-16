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Resumen

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El líder separatista catalán exiliado, Carles Puigdemont, llega a Barcelona el 8 de agosto de 2024. (MANAURE QUINTERO / AFP).
El líder separatista catalán exiliado, Carles Puigdemont, llega a Barcelona el 8 de agosto de 2024. (MANAURE QUINTERO / AFP).
/ MANAURE QUINTERO
Por Agencia AFP

La Justicia europea avaló este jueves la polémica ley que amnistió a los independentistas tras el intento de secesión de Cataluña de 2017, una victoria para su impulsor, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, en momentos de debilidad política.

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