Justicia suiza ordena liberar bajo fianza al propietario del bar incendiado la noche de Año Nuevo

La justicia suiza ordenó el viernes la liberación bajo fianza del copropietario del bar incendiado el día de Año Nuevo en la estación de esquí de Crans-Montana, que dejó un saldo de 40 muertos y 116 heridos.

Tras el pago de una fianza de 200.000 francos suizos (215.000 euros), el tribunal del cantón de Valais (suroeste) anunció en un comunicado que “levantó la detención provisional” de Jacques Moretti, sin precisar si ya fue liberado.

Moretti es copropietario del bar con su esposa Jessica, quien había quedado libre tras la primera audiencia.

El tribunal le aplicó a Moretti “medidas clásicas” como la prohibición de abandonar el territorio helvético, la obligación de entregar todos sus documentos de identidad al ministerio público, la obligación de presentarse diariamente a un puesto de policía y pagar la fianza.

Moretti había sido puesto en prisión preventiva durante tres meses y detenido el 9 de enero después de que él y su esposa, copropietarios del bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans Montana, fueran interrogados por fiscales del cantón.

Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a las víctimas del incendio en el bar ‘Le Constellation’ durante las celebraciones de Año Nuevo este jueves, en Crans-Montana (Suiza). Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE / ALESSANDRO DELLA VALLE

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas celebrando, y causó la muerte de 40 personas y dejó 116 heridos, la mayoría de ellos adolescentes.

Los Moretti son objeto de una investigación penal y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Las pericias iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano del establecimiento.