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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos en Bogotá, el 25 de abril de 2024. (Luis ACOSTA / AFP)
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos en Bogotá, el 25 de abril de 2024. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

Un órgano rector de la Corte Penal Internacional (CPI) suspendió el lunes al fiscal jefe Karim Khan, quien enfrenta acusaciones de abusos sexuales por un integrante de su oficina.

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