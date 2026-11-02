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El aventurero británico Karl Bushby es recibido al completar la última etapa de su viaje a pie de 28 años en Hull, Gran Bretaña, el 2 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN).
El aventurero británico Karl Bushby es recibido al completar la última etapa de su viaje a pie de 28 años en Hull, Gran Bretaña, el 2 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN).
/ ADAM VAUGHAN
Por Agencia AFP

El aventurero británico Karl Bushby llegó este lunes a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, donde fue aclamado por una multitud tras una épica travesía a pie de 28 años desde Chile.

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