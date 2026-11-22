La Princesa de Gales habló sobre cómo “el cáncer te cambia” en un documental que está por lanzar la BBC titulado “Heal” (Sana).

“Te cambia el cuerpo, te cambia físicamente, pero hay una faceta mucho, mucho más profunda de cómo un cáncer te cambia”, dice Middleton en los primeros extractos del documental, en el que hace públicas reflexiones personales sobre su enfermedad y recuperación.

En este documental tan personal, que se emitirá próximamente en la BBC, la Princesa comparte sus experiencias con el cáncer y dice: “La curación es un viaje”.

Incluye nuevas imágenes de ella completando el Desafío de las Tres Cumbres a principios de este año, que consistía en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día.

La Princesa de Gales ha dedicado sus labores a ayudar a pacientes que, como ella, han tenido que luchar contra el cáncer. (PA).

“Está claro que no estamos hechos para afrontar los desafíos de la vida solos”, dice sobre imágenes de otros pacientes con cáncer y de la princesa abrazando a su propia familia, incluido el príncipe William.

“Muchas veces, es a través del dolor que nos damos cuenta de que hay una belleza mayor que existe más allá”, dice, reflejando una vez más la sensación de cambio que vivió después de su lucha contra el cáncer.

La lucha de la princesa

Middleton nunca reveló qué tipo de cáncer padecía, pero en marzo de 2024 reveló el diagnóstico y dijo que estaba recibiendo quimioterapia.

En enero de 2025 anunció que estaba en remisión y en los meses siguientes comenzó un regreso gradual a sus deberes reales.

Con frecuencia ha hablado sobre cómo cambió su comprensión de la vida después de su enfermedad y de la necesidad de adoptar un enfoque más holístico al bienestar, uno que va más allá de la recuperación física.

La princesa habló de los días buenos y malos que siguieron a su tratamiento, y ha querido desmentir la idea de que los pacientes pueden volver inmediatamente a sentirse como antes de su enfermedad.

Este documental, que será presentado por Kirsty Young, promete ser el relato más completo y personal de ese viaje, con sus propias reflexiones sobre el impacto que puede tener una enfermedad de este tipo y sobre cómo ella encontró su propio proceso de curación.

Desde entonces, ha vuelto a trabajar para sus organizaciones benéficas y, a principios de esta semana, estuvo en la India para la ceremonia del Premio Earthshot junto al Príncipe William, siendo esta la primera vez que viajaban juntos, en cumplimiento de sus deberes reales, al extranjero desde que la princesa recibió tratamiento contra el cáncer.

Retrato personal

Middleton visitó la India para la entrega del premio Earthshot de William, que tuvo lugar en Mumbai; era la primera vez que asistía a los premios Earthshot desde 2022. (EPA/Shutterstock).

Entre el equipo de rodaje del documental, como director de fotografía, estuvo Will Warr, quien ya había trabajado anteriormente con Middleton y su familia.

Sus fotos ya se habían usado en un vídeo de felicitación de cumpleaños de la princesa Kate y en una tarjeta de Navidad que mostraba una imagen relajada de la princesa, el príncipe Guillermo y sus hijos.

El cineasta también grabó el vídeo personal con el que marcó el final de su quimioterapia en septiembre de 2024, con el siguiente mensaje: “De la oscuridad puede surgir la luz”.

Kate Phillips, directora de contenidos de la BBC, dijo que se esperaba que el documental de 30 minutos “conectara con los espectadores de la BBC y brindara consuelo y apoyo a quienes afrontan sus propios problemas de salud”.

Middleton recibió tratamiento en el Hospital Royal Marsden y los fondos recaudados con la distribución de este documental, que se emitirá en otros países, se destinarán a la Fundación Benéfica contra el Cáncer Royal Marsden.

Cuando los pacientes con cáncer finalizan su tratamiento en el hospital de Londres, pueden hacer sonar una campana simbólica.

“Yo no toqué la campana”, dice Middleton dirigiéndose a su hermano James.

“A lo mejor esto sea el momento decisivo para ti”, dice, refiriéndose a haber completado el Desafío de las Tres Cumbres y a este documental sobre su recuperación.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.