Starmer asegura que su gobierno está “fuerte y unido” pese al escándalo del caso Epstein

El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia un discurso sobre el coste de la vida durante una visita al centro comunitario Panshanger, en Hertfordshire, al norte de Londres, el 10 de febrero de 2026. Foto: Suzanne Plunkett / POOL / AFP
El primer ministro británico, Keir Starmer, pronuncia un discurso sobre el coste de la vida durante una visita al centro comunitario Panshanger, en Hertfordshire, al norte de Londres, el 10 de febrero de 2026. Foto: Suzanne Plunkett / POOL / AFP
Por Agencia AFP

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, tras descartar el lunes dimitir por el escándalo Jeffrey Epstein, trató el martes de disipar las dudas sobre su futuro, con una reunión con su gobierno, en el que su gabinete aseguró estar “fuerte y unido”.

