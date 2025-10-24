Starmer confía que los aliados puedan “hacer más” para reforzar las capacidades de Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, confió este viernes en que los aliados puedan “hacer más” para reforzar la capacidad ofensiva de largo alcance de Ucrania, antes de la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios, formada sobre todo por países europeos, para evaluar el respaldo militar a ese país.

Al recibir al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia oficial de Downing Street, Starmer agregó que hay por delante un trabajo “vital” sobre las garantías de seguridad para Ucrania, actualmente en evaluación y cuyo objetivo es crear un sistema de apoyo militar que pueda disuadir futuras agresiones rusas.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Así que tenemos asuntos muy importantes que tratar hoy con la Coalición de Voluntarios, pero es muy grato poder darle la bienvenida de nuevo”, subrayó el líder laborista, quien le reiteró el apoyo para afrontar el desafío que supone la agresión rusa.

Asimismo, Starmer lamentó los ataques cada vez más intensos contra civiles y niños por parte del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Lamentablemente, debo ofrecerle mis condolencias nuevamente, como lo hice la última vez que nos reunimos y la vez anterior, por esas terribles pérdidas”, dijo.

El primer ministro británico, Keir Starmer (izquierda), y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversan durante una sesión de trabajo de la VII Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en el Bella Center de Copenhague, Dinamarca, el 2 de octubre de 2025. (Foto de Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP) / IDA MARIE ODGAARD

Antes de su reunión con Starmer, Zelensky fue recibido en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, por el rey Carlos III.

Zelensky participa hoy en la reunión de la Coalición de Voluntarios, cuyo objetivo será estudiar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El jefe del Gobierno británico preside la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.