El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro británico, Keir Starmer, abandonan Downing Street, Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Starmer confía que los aliados puedan “hacer más” para reforzar las capacidades de Ucrania
El primer ministro británico, , confió este viernes en que los aliados puedan “hacer más” para reforzar la capacidad ofensiva de largo , antes de la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios, formada sobre todo por países europeos, para evaluar el respaldo militar a ese país.

Al recibir al presidente ucraniano, , en su residencia oficial de Downing Street, Starmer agregó que hay por delante un trabajo “vital” sobre las garantías de seguridad para Ucrania, actualmente en evaluación y cuyo objetivo es crear un sistema de apoyo militar que pueda disuadir futuras agresiones rusas.

“Así que tenemos asuntos muy importantes que tratar hoy con la Coalición de Voluntarios, pero es muy grato poder darle la bienvenida de nuevo”, subrayó el líder laborista, quien le reiteró el apoyo para afrontar el desafío que supone la agresión rusa.

Asimismo, Starmer lamentó los ataques cada vez más intensos contra civiles y niños por parte del presidente ruso, .

“Lamentablemente, debo ofrecerle mis condolencias nuevamente, como lo hice la última vez que nos reunimos y la vez anterior, por esas terribles pérdidas”, dijo.

El primer ministro británico, Keir Starmer (izquierda), y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, conversan durante una sesión de trabajo de la VII Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en el Bella Center de Copenhague, Dinamarca, el 2 de octubre de 2025. (Foto de Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP)
Antes de su reunión con Starmer, Zelensky fue recibido en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, por el rey Carlos III.

Zelensky participa hoy en la reunión de la , cuyo objetivo será estudiar cómo reforzar el apoyo militar y económico a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.

El jefe del Gobierno británico preside la cita presencial y telemática en el Ministerio de Exteriores, a la que también asistirán en persona los primeros ministros de Dinamarca, Mette Frederiksen, y Países Bajos, Dick Schoof, así como el secretario general de la , Mark Rutte, mientras que otros veinte líderes se unirán a distancia.

Las posibilidades de una cumbre entre los dirigentes de Rusia y Ucrania se desvanecieron el viernes 22 de agosto, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pareció cansarse de sus esfuerzos por la paz y Moscú echó por tierra los intentos por poner fin a la guerra. (AFP)

